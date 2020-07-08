Про це повідомила пресслужба міської ради Одеси.
“За інформацією ДУ “Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України“, за результатами моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 30 червня 2020 року, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним вимогам“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжах міста.
- Раніше повідомлялося, що в Одесі до берега прибило хвилями багато водоростей, які через спеку почали розкладатися. Це призвело до так званого цвітіння води.
- Перед тим стало відомо, що на п’яти одеських пляжах санітарно-мікробіологічні показники не відповідають нормам.