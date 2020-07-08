На всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним вимогам, у зв’язку з цим людям не рекомендують там купатися.

Про це повідомила пресслужба міської ради Одеси.

“За інформацією ДУ “Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України“, за результатами моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 30 червня 2020 року, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним вимогам“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжах міста.