За даними синоптиків, у неділю, 19 лютого, на всій території України прогнозуються дощі або мокрий сніг. Подекуди на дорогах - ожеледиця.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Повідомляється, що на території України очікується хмарна погода з проясненнями. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

У південній частині, західних та Вінницькій областях прогнозується помірний дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах – значний сніг, на Закарпатті – значний дощ. Решту території місцями накриють невеликі опади.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Місцями невеликій дощ (вночі з мокрим снігом).

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. Вночі у столиці 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.