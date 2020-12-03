Про це повідомляє німецьке видання BILD.
Чоловік розповів, що подвійне ім’я Адольф Гітлер батьки дали йому в часи, коли Намібія була німецькою колонією. Тоді ім’я Адольф було дуже популярним.
Вже у зрілому віці чоловік дізнався про німецького диктатора, але імені вирішив не змінювати, адже всюди використовував лише його першу частину.
Під час виборів довелося зазначати повне ім’я. Після цього регіональний політик опинився в центрі уваги преси. Проте чоловік запевнив, що не збирається захоплювати увесь світ.
- Мер Києва Віталій Кличко випустив “самоіронічну книжку” своїх “ілюстрованих цитат”. Йдеться про кумедні висловлювання очільника столиці, які найбільш запам’яталися і неодноразово цитувалися в ЗМІ та Мережі.