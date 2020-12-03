54-річний Адольф Гітлер переміг на регіональних виборах у Намібії. Його підтримали 85% виборців.

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Чоловік розповів, що подвійне ім’я Адольф Гітлер батьки дали йому в часи, коли Намібія була німецькою колонією. Тоді ім’я Адольф було дуже популярним.

Вже у зрілому віці чоловік дізнався про німецького диктатора, але імені вирішив не змінювати, адже всюди використовував лише його першу частину.

Під час виборів довелося зазначати повне ім’я. Після цього регіональний політик опинився в центрі уваги преси. Проте чоловік запевнив, що не збирається захоплювати увесь світ.