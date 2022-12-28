Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.
Зазначено, що громадяни матимуть більшу можливість отримати консультацію з приводу полонених або зниклих безвісти рідних за особливих обставин. З України безоплатно можна дзвонити на номер — 0 800 300 529. Для дзвінків з-за кордону — 044 390 43 90 за тарифами оператора.
Зазначено, що новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту, на відміну від звичайних GSM-ліній. В умовах тривалої відсутності світла звичайні GSM-лінії працювали нестабільно, через що рідним військовополонених було складно додзвонитися до Коордштабу.
“Відтепер дзвінки на лінію надходитимуть через мережу Інтернет за допомогою двох каналів, зокрема резервного через Starlink”, – йдеться у повідомленні.
Попередній номер консультаційної лінії 095 412 74 24 теж буде діяти. Нові номери розпочинають роботу з 29 грудня.
“Координаційний штаб завжди готовий надати вичерпну та компетентну інформацію, що стосується полонених або зниклих українських захисників”, — додали у повідомленні.
- Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже закупило близько 480 генераторів, з них – 196 вже доставлено в Україну.