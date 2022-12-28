Для близьких військовополонених відкрили новий телефонний номер консультаційної лінії, який працюватиме під час блекауту.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Зазначено, що громадяни матимуть більшу можливість отримати консультацію з приводу полонених або зниклих безвісти рідних за особливих обставин. З України безоплатно можна дзвонити на номер — 0 800 300 529. Для дзвінків з-за кордону — 044 390 43 90 за тарифами оператора.

Зазначено, що новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту, на відміну від звичайних GSM-ліній. В умовах тривалої відсутності світла звичайні GSM-лінії працювали нестабільно, через що рідним військовополонених було складно додзвонитися до Коордштабу.