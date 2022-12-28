Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже закупило близько 480 генераторів, з них – 196 вже доставлено в Україну.

Про це повідомило видання Spiegel.

Загалом Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже відправило 355 вантажів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни.

Зокрема, організація закупила близько 480 електрогенераторів і вже доставила 196 з них в Україну для стабілізації енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок атак з боку РФ.

“Ми робимо найбільший внесок серед країн ЄС у цій сфері. Те ж саме стосується евакуації поранених й постраждалих. Ми вже евакуювали 600 осіб, багато з яких були важко поранені й зараз отримують найкращу медичну допомогу в Німеччині”, – заявила міністерка МВС Німеччини Ненсі Фезер.

Варто зазначити, що починаючи з 14 грудня українська сторона домовилася про постачання понад 600 генераторів та трансформаторів на тлі складної ситуації в енергосистемі країни.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на підтримку України працює “ціла енергетична коаліція”.

Згідно з домовленостями, Україна отримає: 7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі; 543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії; 24 трансформатори від Фінляндії; 45 трансформаторів від Азербайджану та 19 потужних генераторів від Ізраїлю.

Довідково. THW – це німецька організація цивільної оборони та ліквідації наслідків стихійного лиха, яка входить до структури МВС Німеччини.