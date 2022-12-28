Про це повідомило видання Spiegel.
Загалом Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже відправило 355 вантажів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни.
Зокрема, організація закупила близько 480 електрогенераторів і вже доставила 196 з них в Україну для стабілізації енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок атак з боку РФ.
“Ми робимо найбільший внесок серед країн ЄС у цій сфері. Те ж саме стосується евакуації поранених й постраждалих. Ми вже евакуювали 600 осіб, багато з яких були важко поранені й зараз отримують найкращу медичну допомогу в Німеччині”, – заявила міністерка МВС Німеччини Ненсі Фезер.
Варто зазначити, що починаючи з 14 грудня українська сторона домовилася про постачання понад 600 генераторів та трансформаторів на тлі складної ситуації в енергосистемі країни.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на підтримку України працює “ціла енергетична коаліція”.
Згідно з домовленостями, Україна отримає: 7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі; 543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії; 24 трансформатори від Фінляндії; 45 трансформаторів від Азербайджану та 19 потужних генераторів від Ізраїлю.
Довідково. THW – це німецька організація цивільної оборони та ліквідації наслідків стихійного лиха, яка входить до структури МВС Німеччини.
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