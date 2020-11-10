У Закарпатській області Служба безпеки України спіймала на хабарі новообраного від партії "Слуги народу" голову ОТГ.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ Закарпатської области.

У спецслужбі зазначили, що голова однієї з об’єднаних територіальних громад у Закарпатській області був затриманий під час отримання грошей з корупційних схем у сфері відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури регіону.

“За попередніми даними досудового розслідування, посадовець вимагав гроші від переможця тендеру на проведення ремонту місцевих доріг. Розмір хабаря становив 10% від суми раніше укладеного з підрядником договору. У разі відмови фігурант погрожував підприємцю не підписати акти виконаних робіт”, — заявили в СБУ.

До злочинних дій посадовець, за даними спецслужби, залучив свого знайомого. Під час отримання грошей обидва були затримані.

Дії голови ОТГ кваліфікували як одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Примітно, що СБУ не повідомляла, що йдеться про щойно обраного голову ОТГ, та не називаного його прізвище.

Однак вже за кілька годин в Офісі президента заявили, що йдеться про голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича. Він щойно був обраний, як кандидат від “Слуги народу”.

“Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватись та підлаштовуватись під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати”, — наголосили в ОПУ, додавши, що усі мають бути рівними перед законом. “Хабарники та корупціонери мають нести законне покарання, незалежно від політичної приналежності, віросповідання чи інших особливостей”, — додали в Офісі.

Зауважимо, що раніше Попелич очолював Веловецьку селищну раду. Про це свідчать подані ним раніше декларації.