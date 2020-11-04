Вищий антикорупційний суд України продовжив на два місяці термін дії зобов'язань нардепові Олександру Юрченку, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба суду.

Ім’я політика не вказано, але з опису фабули справи випливає, що йдеться про позафракційного нардепа Олександра Юрченка, який до скандалу входив до фракції “Слуга народу”.

Суд залишив чинними зобов’язання, покладені на Юрченка, але дозволив зняти електронний браслет.

Нардеп Юрченко на своїй сторінці в Facebook підтвердив інформацію, що йому зняли електронний браслет.

“Сфабрикована проти мене провокація, яка мала на меті лише дискредитувати моє ім’я та унеможливити мою боротьбу проти корупції та за екологічну безпеку, продовжує розвалюватися! Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю – браслета!”, – зазначив Юрченко.

Юрченко також опублікував фото знятого приладу, зазначивши, що перебуває у Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області.

Справа Юрченка

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції до тих пір, поки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.

На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабаря. Згодом Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.

15 вересня суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого НАБУ підозрює у хабарництві та змові з народним депутатом Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.

17 вересня народного депутата Олександра Юрченка офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко сидітиме у в’язниці.