Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

Уранці 9 травня в поліцію надійшло повідомлення про наліпки з комуністичною символікою на автомобілях у Мукачеві.

“Попередньо з’ясовано, що на вісьмох автомобілях під переднім та заднім склом, на капоті автівок були розміщені наліпки та флаєри із зображенням комуністичної символіки”, – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).