У неділю, 5 грудня, вдень у західних областях України очікується мокрий сніг з дощем. На решті території опадів не прогнозується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря на заході становитиме від +1 до +3 вдень, вночі від -3 до -7 градусів.

У північних областях вдень очікується від 0 до +2, вночі від -2 до -5 градусів. У центральних областях вдень від +1 до +2, вночі від -2 до -5 градусів.

На сході повітря прогрієтся до +5 вдень, а вночі буде від 0 до -4 градусів. На півдні країни синоптики прогнозують вдень від +4 до +8, вночі від 0 до -5 градусів.

В столиці вдень теж буде без опадів, лише пізно ввечері можливий невеликий сніг. Температура повітря вдень становитиме від 0 до +2, вночі від -3 до -5 градусів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.