Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне 0…+2 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6.
У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до 0…+2 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -13 градусів.
У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0…+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -7.
На сході України вдень прогнозують від 0 до +8 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -5 градусів.
На Півдні середня добова температура становитиме +3…+14 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0…+7.
Очікуються сильні снігопади, йтиме мокрий сніг і сніг з дощем.
- Нагадаємо, вчора, 3 грудня в Україні температура повітря вдень була вище нуля, у Києві – дощило.