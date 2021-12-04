Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне 0…+2 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6.

У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до 0…+2 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -13 градусів.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0…+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -7.

На сході України вдень прогнозують від 0 до +8 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -5 градусів.

На Півдні середня добова температура становитиме +3…+14 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0…+7.

Очікуються сильні снігопади, йтиме мокрий сніг і сніг з дощем.