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На заході пройдуть дощі, у решті областей – сонячно та спекотно: прогноз погоди на 30 липня

Згідно з прогнозами синоптиків у суботу, 30 липня, дощі та грози накриють майже всі регіони на заході України, однак у всіх інших областях - сонячно і без опадів.

Субота, 30 липня 2022, 07:23
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні буде тепло: від +25 до +28 градусів. На Закарпатті стовпчики термометрів покажуть +30…+32 градуси. Однак майже у всіх областях пройдуть дощі з грозами. Сонячна погода збережеться лише у Рівненській та Закарпатській областях.

У центральній частині України без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +27…+30 градусів.

Без опадів сьогодні й на півночі України. Стовпчики термометрів покажуть +27…+29 на Житомирщині та Київщині та +25..+27 на Чернігівщині та Сумщині.

У східних регіонах також сонячно і без опадів. Температура повітря від +28 до +31 градуса.

Найспекотніше буде на півдні: від +28 до +31 градуса, а на Миколаївщині та Херсонщині – справжня літня спека: +30…+32 та +31…+33 градуси відповідно.

У Києві сьогодні без опадів, з температурою повітря від +27 до +29 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 30 липня, грози, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, укргідрометцент

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