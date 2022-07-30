На заході пройдуть дощі, у решті областей – сонячно та спекотно: прогноз погоди на 30 липня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході сьогодні буде тепло: від +25 до +28 градусів. На Закарпатті стовпчики термометрів покажуть +30…+32 градуси. Однак майже у всіх областях пройдуть дощі з грозами. Сонячна погода збережеться лише у Рівненській та Закарпатській областях.
У центральній частині України без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +27…+30 градусів.
Без опадів сьогодні й на півночі України. Стовпчики термометрів покажуть +27…+29 на Житомирщині та Київщині та +25..+27 на Чернігівщині та Сумщині.
У східних регіонах також сонячно і без опадів. Температура повітря від +28 до +31 градуса.
Найспекотніше буде на півдні: від +28 до +31 градуса, а на Миколаївщині та Херсонщині – справжня літня спека: +30…+32 та +31…+33 градуси відповідно.
У Києві сьогодні без опадів, з температурою повітря від +27 до +29 градусів.
- Нагадаємо, що сезон несамовитої спеки вже розпочався, а отже багатьом знову дошкулятимуть неприємні симптоми сонячних опіків.