За даними синоптиків у суботу, 1 жовтня, у західних, північних, а також у Вінницькій області пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з інформацією синоптиків, сьогодні вдень дощитиме у західних та північних регіонах. Зачепить дощова погода і Вінниччину, а от у решті областей день пройде без опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер, переважно, південно-західний 7-12 м/с.

Щодо температури повітря, то вона коливатиметься від +20 до +25. Тепліше на півдні – до +28, а на заході та на півночі – +16…+21.

У Києві сьогодні вдень дощитиме. Вночі і вранці місцями туман. Вітер південно-західний 7-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +17…+19 градусів.

Синоптики також попередили, що 1-2 жовтня в Одеській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.