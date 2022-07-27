російсько-українська війна
07:17 На заході та сході сьогодні дощитиме, на решті територій – сонячно: прогноз погоди на 27 липня
00:59 Путін попросив Ердогана посприяти налагодженню співпраці з виробником Bayraktar
00:32 Тайвань проводить військові навчання через загострення ситуації з Китаєм

26 липня

23:54 Україна звернеться до США з проханням про «газовий ленд-ліз» – Шмигаль
22:58 GreenPeace звинувачують у тому, що Велика Британія стала вразливішою для російського шантажу
22:33 Глава МЗС Німеччини розкритикувала Лаврова за озвучені ним цілі РФ у війні
21:57 На Миколаївщині ЗСУ збили російський дрон-камікадзе
21:31 МВФ знизив прогноз зростання світового ВВП до 3,2% у 2022 році
20:17 Українські армійці ліквідували розвідгрупу росіян на Харківському напрямку – Генштаб
19:44 «Україні необхідна термінова допомога у найближчі 3-6 тижнів»: конгресмен Адам Сміт передав головне повідомлення Зеленського
19:34 «Товари з колонії замість IKEA»: в РФ пропонують замінити бренди, що пішли, продукцією від ув’язнених
18:53 У Чугуєві під завалами знайшли тіло другої жертви внаслідок російського ракетного удару
18:46 На тимчасово окупованих територіях України відбувається зростання рівня злочинності
18:24 Нам треба встигнути до 11 вересня – Порошенко пояснив, чому контрнаступ є критично важливим зараз
18:23 Росія не повідомила NASA про намір вийти з МКС — Reuters
18:05 Нова кібератака: російські хакери надсилають електронні листи з назвами «Інформаційний бюлетень» та «Бойове розпорядження»
17:59 Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських посадовців
17:39 Німеччина передала Україні системи Mars II і ще три гаубиці PzH 2000
17:39 Олена Зеленська з’явилась на цифровій обкладинці американського журналу Vogue
16:52 По Одеській області вранці запустили 13 ракет — Повітряні сили
16:27 В Одесі відбулося прощання з командиром 28-ї окремої механізованої бригади Віталієм Гуляєвим та його побратимами
16:14 У Донецькій області викрито агентів, які коригували ракетні удари по залізниці
16:02 Два генерали РФ побилися через незахоплене село — розвідка
15:52 Литовська компанія передасть чотири протидронні системи українським військовим
15:31 Протягом 10 днів омбудсмен отримав рекордну кількість повідомлень про порушення мовного закону в інтернеті
15:28 Росія ухвалила рішення вийти з проєкту МКС
15:15 Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року
15:06 Окупанти мають намір перейменувати Маріуполь на Жданов — мерія
15:03 Країни ЄС погодилися скоротити споживання газу, однак Угорщина — проти
15:02 У Фінляндії запропонували заборонити видачу туристичних віз росіянам: Кремль у відповідь пригрозив «контрзаходами»
14:47 Виробник пакування для харчових продуктів Tetra Pak покидає російський ринок
14:38 У Києві затримано росіянина, який, можливо, причетний до ДРГ
14:25 Росіяни завдали масованого удару по всьому півдню України, військові дії ущільнюються — Миколаївська ОВА
14:20 Китай все жорсткіше застерігає США від можливого візиту Ненсі Пелосі на Тайвань

На заході та сході сьогодні дощитиме, на решті територій – сонячно: прогноз погоди на 27 липня

У середу, 27 липня, західні та східні регіони України накриють дощі, на інших територіях - без опадів.

Середа, 27 липня 2022, 07:17
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Сьогодні у всіх західних областях України пройдуть опади у вигляді дощу. Температура повітря трохи знизиться – до +23…+25 градусів, однак на Закарпатті стовпчики термометрів сягатимуть +28…+30 градусів.

У центральних регіонах – без опадів. Температура повітря коливатиметься від +27 до +31 градуса.

Майже у всіх північних регіонах – без опадів. Зачепить дощ лише Житомирську область, однак це не повпливає на спеку у регіоні – +29…+31 градус. У решті північних областей – +28…+30 градусів.

На сході сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +26 до +29 градусів.

На півдні сьогодні без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +29 до +32 градусів.

У Києві – сухо та спекотно. Температура повітря вдень прогріється до +28…+30 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 27 липня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, спека, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook