На заході та сході сьогодні дощитиме, на решті територій – сонячно: прогноз погоди на 27 липня

У середу, 27 липня, західні та східні регіони України накриють дощі, на інших територіях - без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Сьогодні у всіх західних областях України пройдуть опади у вигляді дощу. Температура повітря трохи знизиться – до +23…+25 градусів, однак на Закарпатті стовпчики термометрів сягатимуть +28…+30 градусів.

У центральних регіонах – без опадів. Температура повітря коливатиметься від +27 до +31 градуса.

Майже у всіх північних регіонах – без опадів. Зачепить дощ лише Житомирську область, однак це не повпливає на спеку у регіоні – +29…+31 градус. У решті північних областей – +28…+30 градусів.

На сході сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +26 до +29 градусів.

На півдні сьогодні без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +29 до +32 градусів.

У Києві – сухо та спекотно. Температура повітря вдень прогріється до +28…+30 градусів.