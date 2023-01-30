У Тернопільській області викрито російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України. Поплічник росіян збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомила СБУ.

Агент виявляв особливості роботи енергетичних об’єктів на території західних регіонів. Його насамперед цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отриману інформацію він хотів передати ворогу для підготовки прицільних ракетних ударів.

За даними слідства, поплічником виявився мешканець Кременецького району. Його було завербовано після початку повномасштабного вторгнення. Він потрапив у поле зору росіян через прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі.

Чоловік об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати. Для комунікації він використовував Telegram-канал.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника. Вони задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передавання окупантам розвідданих із власного смартфона. У телефоні виявили докази його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.