Про це інформує пресслужба СБУ в Telegram.
Повідомляється, що отримані відомості чоловік переправляв російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер Telegram. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру.
Зазначено, що співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник РФ залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року.
“Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації. Під час слідчих дій у зловмисника виявлено телефон із доказами листування з агресором”, – коментує пресслужба.
Також додається, що слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує покарання до 12 років ув’язнення.
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