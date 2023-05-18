На заході України знову дощитиме: прогноз погоди на 18 травня

За даними синоптиків у четвер, 18 травня, західні області України накриють короткочасні дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у західних регіонах короткочасні дощі, місцями з грозами. У решті областей – мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний з переходом у південній та східній частинах на північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей коливатиметься від +22 до +27 градусів, прохолодніше буде на Закарпатті, Прикарпатті та Львівщині – +16…+21.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +24…+26.