У суботу адміністрація Байдена призначила компанію Johnson & Johnson відповідальної за контрактний завод в Балтиморі - Emergent BioSolutions, - який зіпсував 15 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Також уряд США заборонило виготовляти на заводі вакцину іншого виробника AstraZeneca.

Про це пише видання The New York Times.

За словами двох високопоставлених федеральних чиновників охорони здоров’я, надзвичайний крок Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб призведе до того, що підприємство Emergent BioSolutions буде віддано виключно під виробництво вакцини Johnson & Johnson, щоб уникнути плутанини в майбутньому. В Johnson & Johnson підтвердили зміни, заявивши, що «бере на себе повну відповідальність» за вакцину, вироблену Emergent.

Такі кроки були зроблені після того, як на заводі випадково змішали інгредієнти двох різних вакцин AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Федеральні чиновники стурбовані тим, що ця плутанина підірве довіру суспільства до вакцин. У той же час існує глибока заклопотаність з приводу безпеки вакцини AstraZeneca через що деякі європейські країни вирішили обмежити її використання.

У AstraZeneca заявили, що будуть працювати з адміністрацією Байдена, щоб знайти альтернативні потужності для виробництва.

Представник Emergent BioSolutions, повідомив, що завод продовжить виробництво вакцин AstraZeneca до тих пір, поки не отримає підтвердження зміни контракту від федерального уряду.

Експерти з виробництва вакцин заявили, що в минулому у Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів були законодавчі інструменти, які могли запобігати таким невдачі, не дозволяючи підприємству виробляти дві живі вірусні векторні вакцини.

На відміну від Johnson & Johnson, у AstraZeneca ще немає екстреного управління з контролю за продуктами і ліками.

Повідомляється, що жодна з доз Johnson & Johnson, зроблених Emergent, що не була схвалена FDA для поширення.