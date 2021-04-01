Кілька тижнів тому співробітники заводу в Балтиморі, де виробляються дві вакцини проти коронавірусу, випадково допустили помилку при змішуванні інгредієнтів, тим самим зіпсувавши 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson.

Про це пише американське видання The New York Times.

Інцидент стався на заводі Emergent BioSolutions, виробничого партнера Johnson & Johnson і AstraZeneca, британсько-шведської компанії, вакцина якої досі не дозволена для використання в Сполучених Штатах.

Через людську помилку сталася затримка майбутнього постачання доз Johnson & Johnson у штати США. Зараз розслідуванням того, що сталося, займається Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Зазначається, що вакцина, яку раніше завезли в медустанови, є безпечною. Всі ці партії були зроблені на заводі в Нідерландах.

В наступному місяці завод в Балтиморі повинен був випустити 24 мільйони доз. Але тепер ці дози під питанням.