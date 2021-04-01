Про це пише американське видання The New York Times.
Інцидент стався на заводі Emergent BioSolutions, виробничого партнера Johnson & Johnson і AstraZeneca, британсько-шведської компанії, вакцина якої досі не дозволена для використання в Сполучених Штатах.
Через людську помилку сталася затримка майбутнього постачання доз Johnson & Johnson у штати США. Зараз розслідуванням того, що сталося, займається Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.
Зазначається, що вакцина, яку раніше завезли в медустанови, є безпечною. Всі ці партії були зроблені на заводі в Нідерландах.
В наступному місяці завод в Балтиморі повинен був випустити 24 мільйони доз. Але тепер ці дози під питанням.