Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що на території Житомирської області рятувальники ліквідували третину пожеж.

Про це він написав у Twitter

Аваков зазначив, що з 15 осередків загорань в екосистемах рятувальники вже ліквідували 6.

“Причина забруднення повітря навколо Києва – пожежі в Житомирській області. Прогоріли 7800 га лісової підстилки. Було 15 вогнищ, ліквідовано 6, локалізовано 5, на 4 працюємо”, – написав міністр.

Також він повідомив, що для гасіння вогню залучили 3 літаки, пожежний поїзд, 100 одиниць спецтехніки і понад 600 осіб.

Аваков опублікував актуальну карту загорянь.