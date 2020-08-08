У Житомирській області сталося зіткнення вантажівки MAN з маршруткою, в результаті якого загинули четверо людей.

Про це поінформували в прес-службі ГУ Національної поліції в Житомирській області.

ДТП сталося в суботу, 8 серпня, близько 17:00 в Коростенському районі – на 143 км автодороги Київ-Ковель, на виїзді з села Грозиного.

Згідно з попередніми даними, сталося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса Volkswagen Crafter, який рухався з Києва в смт. Лугини, з фурою MAN з напівпричепом, яка виїхала на зустрічну смугу руху.

В результаті зіткнення загинули 4 людини: водій маршрутки і троє пасажирів.

Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріжжя, отримав травми.

На місці події працюють поліцейські.

Триває з’ясування всіх причин і обставин, а також встановлення осіб загиблих.