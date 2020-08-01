У Запорізькій області на автодорозі "Василівка-Бердянськ" відбулося зіткнення легковика із вантажівкою, в результаті якого загинуло четверо осіб.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

“1 серпня близько 8-ї години до Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про смертельну аварію на автошляху “Василівка-Бердянськ”, – йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали керівництво обласного управління поліції, слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод та експертно-криміналістична лабораторія.

За попередніми даними встановлено, що водій автомобіля BМW під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення із вантажним автомобілем MАN.

Зазначається, що у результаті аварії загинуло четверо осіб, ще один потерпілий госпіталізований.

У поліції додали, що біля місця скоєння ДТП організовано об’їзд транспорту через сусідні населені пункти. Місце пригоди охороняється виділеними додатковими силами поліції. Наразі слідчі проводять огляд.