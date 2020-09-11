У Житомирській області під час обробки поля з соняшником впав дельтаплан. Пілот загинув.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

11 вересня на полі між населеними пунктами Народичі та Яжберень на Житомирщині впав дельтаплан.

Інформацію про це рятувальники отримали від правоохоронців. На місце події одразу було спрямовано відділення рятувальників пожежно-рятувальної частини.

На місці співробітники ДСНС виявили, що пілот літального транспорту загинув.

“За попередньою інформацією дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого дельтаплан упав і чоловік загинув. На місці пригоди рятувальники проклали магістральну лінію для запобігання виникнення пожежі чи вибуху”, — повідомили в ДСНС.

Обставини падіння дельтаплану наразі встановлюються.