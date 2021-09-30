Про це повідомила пресслужба МОК.

Квитки на олімпійські змагання можуть купити тільки жителі материкового Китаю, які відповідають вимогам заходів щодо боротьби з COVID-19. Про які саме вимоги йдеться, поки не уточнюється.

У МОК також повідомили, що на Ігри-2022 допустять як вакцинованих, так і не вакцинованих спортсменів. Однак нещеплені – повинні будуть провести на карантині 21 день.

Також всім спортсменам і тренерам щодня робитимуть тести на коронавірус.

Крім того, з 23 січня 2022 року до кінця Паралімпійських ігор-2022 в Китаї учасники будуть жити в замкнутих умовах, згідно з якими їм заборонять виїжджати за межі олімпійського містечка та дозволять пересуватися тільки в межах олімпійських об’єктів на спеціальному транспорті.