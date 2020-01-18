Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала на території Донбасу 690 вибухів в п'ятницю, 17 січня.

Про це сказано в щоденному звіті місії.

У повідомленні сказано, що в Донецькій області було зафіксовано 260 вибухів, в порівнянні з 35 за попередній звітний період.

У той же час на території Луганської області було зафіксовано 430 вибухів, тоді як за попередній період було зафіксовано 245 вибухів.

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема велика частина вибухів, зафіксована в районах на північ і північний захід від населеного пункту Дебальцеве і поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське.

Що стосується Луганської області, то тут більшість порушень було зафіксовано в районах біля населеного пункту Голубівка.