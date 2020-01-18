Про це сказано в щоденному звіті місії.
У повідомленні сказано, що в Донецькій області було зафіксовано 260 вибухів, в порівнянні з 35 за попередній звітний період.
У той же час на території Луганської області було зафіксовано 430 вибухів, тоді як за попередній період було зафіксовано 245 вибухів.
Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема велика частина вибухів, зафіксована в районах на північ і північний захід від населеного пункту Дебальцеве і поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Петрівське.
Що стосується Луганської області, то тут більшість порушень було зафіксовано в районах біля населеного пункту Голубівка.
- За весь 2019 і січень 2020 року в зоні проведення ООС від обстрілів незаконних збройних формувань загинули 132 українських військовослужбовці.