Про це йдеться у відповіді Бюро на запит агентства “Українські новини“.
Уточнюється, що журналісти запитували інформацію про те, чи було відкрито відповідну справу і чи були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відзначається, що раніше в суд надійшла скарга про те, що голова СБУ Іван Баканов вчинив дії, передбачені такими статтями Кримінального кодексу як “зловживання владою і службовим становищем“, “одержання неправомірної вигоди“, “перевищення службових повноважень“, “сприяння ОПГ“, “приховування злочину“, “невиконання рішення суду“ і “державна зрада“.
- Голову Служби безпеки України Івана Баканова помітили на популярному гірськолижному курорті у Франції.