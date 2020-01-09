Про це йдеться у відповіді Бюро на запит агентства “Українські новини“.

Уточнюється, що журналісти запитували інформацію про те, чи було відкрито відповідну справу і чи були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

“ Матеріали зазначеного кримінального провадження направлені процесуальному керівнику – прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вивчення , визначення підслідності та визначення органу досудового розслідування , який буде проводити досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні “ , – йдеться у відповіді на запит .

Відзначається, що раніше в суд надійшла скарга про те, що голова СБУ Іван Баканов вчинив дії, передбачені такими статтями Кримінального кодексу як “зловживання владою і службовим становищем“, “одержання неправомірної вигоди“, “перевищення службових повноважень“, “сприяння ОПГ“, “приховування злочину“, “невиконання рішення суду“ і “державна зрада“.