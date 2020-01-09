Про це йдеться у відповіді Бюро на запит агентства Українські новини.

Уточнюється, що журналісти запитували інформацію про те, чи було відкрито відповідну справу і чи були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Матеріали зазначеного кримінального провадження направлені процесуальному керівнику прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вивчення, визначення підслідності та визначення органу досудового розслідування, який буде проводити досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, йдеться у відповіді на запит.

Відзначається, що раніше в суд надійшла скарга про те, що голова СБУ Іван Баканов вчинив дії, передбачені такими статтями Кримінального кодексу як зловживання владою і службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, перевищення службових повноважень, сприяння ОПГ, приховування злочину, невиконання рішення суду і державна зрада.