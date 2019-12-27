Національне антикорупційне бюро разом з Службою безпеки України проводять низку обшуків в приміщеннях ДП "Адміністрація морських портів України", його філіях та за місцем проживання посадовців.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

“Детективи НАБУ разом із Службою безпеки України за процесуального керівництва САП здійснюють низку обшуків в приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”, його філіях та за місцем проживання посадовців “АМПУ” в Києві, Одесі та Одеській обл”, – йдеться в повідомленні.

Слідчі дії санкціоновані. Їх здійснюють в межах розслідування можливих зловживань посадовців “АМПУ” при закупівлі будівельних послуг для об’єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії.

Справа відкрита за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з весни 2019 року за матеріалами СБУ.