Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальне провадження проти колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.

Про це Юрій Гримчак повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Оскільки сьогодні день добрих нових, ще повідомлю на своїй сторінці, що справа, порушена НАБУ проти мене по ст.366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину”, – написав екс заступник міністра.

Нагадаємо Гримчак звинувачувався в тому, що не задекларував кредит своєї дружини на покупку автомобіля, який викрали.