Про це Юрій Гримчак повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Оскільки сьогодні день добрих нових, ще повідомлю на своїй сторінці, що справа, порушена НАБУ проти мене по ст.366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину”, – написав екс заступник міністра.
Нагадаємо Гримчак звинувачувався в тому, що не задекларував кредит своєї дружини на покупку автомобіля, який викрали.
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Сьогодні зранку, 12 травня, під будинок, де живе Президент України Володимир Зеленський, прийшли активісти, заявляючи, що він несе персональну відповідальність за злив справи Катерини Гандзюк.