Covid-19 Україна

оновлено 11.05.2020 о 18:01

Всього:

15648(+416)

Хворіють:

11952(+416)

Вилікувались:

3288(+151)

Померло:

408(+17)

10:21 Трамп запропонував запитати Китай про смерті у США та посварився з журналістами
10:09 Пристайко: Угода про асоціацію з ЄС потребує перегляду
09:40 Справа Гандзюк: під будинком Зеленського влаштували пікет
08:59 На Закарпатті для відвідувачів відкрили заповідник «Долина нарцисів»
08:24 Джонсон не впевнений, що Британія розробить вакцину від коронавірусу
07:56 Трамп відмовився переглядати умови торгової угоди з Китаєм
07:21 145 українців лікуються від коронавірусу за кордоном
01:16 «Коли дочка показала середній палець»: вагітна Кеті Перрі показала веселе відео з УЗД
00:34 Українські військові на Донбасі знімають серіал про війну «Точка нуль»: трейлер

11 травня

23:59 Українські лікарні насилу справляються з COVID-19: розтин померлих роблять під деревами
23:48 «Динамо» повертається до тренувань: гравців протестували на COVID-19
22:59 Tesla запустила завод в Каліфорнії попри триваючу боротьбу з чиновниками
22:23 Twitter позначатиме фейки про COVID-19
21:57 Литва і Польща послабили обмеження на кордоні
21:35 Українські АЕС скоротили генерацію енергії до 5-річного мінімуму
20:48 На півдні Одещини фермер скоїв суїцид, втративши весь урожай через посуху
20:29 У Черкаській області за добу померли троє пацієнтів з коронавірусом
20:10 Бойовики на Донбасі обстріляли житлові квартали Авдіївки
19:54 Порошенко закликав владу продовжити заборону на російські соцмережі та канали
19:19 Apple запустила конкурс для студентів: треба створити додаток
18:57 «ЄС» вимагає не порушувати права українців на вільне пересування і роботу за кордоном
18:36 Кеті Перрі в костюмі слона заспівала колискову з м/ф «Дамбо»
18:05 День Матері 2020: як відсвяткували світові зірки
17:53 Репер 6ix9ine змушений був переїхати, бо його зняла на відео сусідка
17:50 Кличко показав, як буде виглядати фонтан у парку «Володимирська гірка»: відео
17:41 Поліція Гонконгу заарештувала понад 200 осіб після протестів, що відновилися
17:14 У Карпатах випало до півметра снігу
17:09 Білоруська опозиція відмовляється брати участь у виборах
16:57 В Ірані під час військових навчань загинуло 19 моряків
16:42 На нараді у Зеленського обговорили плани щодо пом'якшення карантину
16:27 У Сінгапурі виявили близько 500 нових випадків COVID-19
16:06 В Україну йдуть морози
15:37 Польський ринок праці опинився в складній ситуації без українських заробітчан, – голова аграрної асоціації
15:22 Як зможуть працювати тераси кафе і ресторанів: вимоги

Справа Гандзюк: під будинком Зеленського влаштували пікет

Сьогодні зранку, 12 травня, під будинок, де живе Президент України Володимир Зеленський, прийшли активісти, заявляючи, що він несе персональну відповідальність за злив справи Катерини Гандзюк.

Вівторок, 12 травня 2020, 09:40

Про це у Facebook написав волонтер та активіст Роман Сініцин.

За його словами, Зеленський наступає на ті ж граблі, що й президент Петро Порошенко.

“Ми дали достатньо часу, щоб розмотати цю справу і виконати обіцянки”, – сказав активіст.

 

Опубліковано Roman Sinicyn Понеділок, 11 травня 2020 р.

Фото: Роман Сініцин

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Володимир Зеленський у себе в Facebook написав: “Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю”.

Нагадаємо, чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це відбулося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні.

У грудні 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили трьом особам.

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.

4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну — помічникові депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангера. Зазначалося, що Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук. Він був затриманий на території Болгарії в січні 2020 року та згодом заарештований на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. 16 березня він був екстрадований.

  • 29 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці.
  • Ексзаступник голови Офісу генпрокурора Віктор Трепак заявив, що сумнівається в тому, що після його відставки у справі щодо вбивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк можливий прорив.
Теги: активисты, вбивство, Володимир Зеленський, Володимир Зеленський, вбивство, Катерина Гандзюк

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!