Справа Гандзюк: під будинком Зеленського влаштували пікет

Про це у Facebook написав волонтер та активіст Роман Сініцин.
За його словами, Зеленський наступає на ті ж граблі, що й президент Петро Порошенко.
“Ми дали достатньо часу, щоб розмотати цю справу і виконати обіцянки”, – сказав активіст.
Опубліковано Roman Sinicyn Понеділок, 11 травня 2020 р.
Фото: Роман Сініцин
Нагадаємо, у листопаді 2019 року Володимир Зеленський у себе в Facebook написав: “Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю”.
Нагадаємо, чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це відбулося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні.
У грудні 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили трьом особам.
Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.
4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну — помічникові депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангера. Зазначалося, що Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук. Він був затриманий на території Болгарії в січні 2020 року та згодом заарештований на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. 16 березня він був екстрадований.
- 29 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці.
- Ексзаступник голови Офісу генпрокурора Віктор Трепак заявив, що сумнівається в тому, що після його відставки у справі щодо вбивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк можливий прорив.