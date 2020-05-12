Справа Гандзюк: під будинком Зеленського влаштували пікет

Сьогодні зранку, 12 травня, під будинок, де живе Президент України Володимир Зеленський, прийшли активісти, заявляючи, що він несе персональну відповідальність за злив справи Катерини Гандзюк.

Про це у Facebook написав волонтер та активіст Роман Сініцин.

За його словами, Зеленський наступає на ті ж граблі, що й президент Петро Порошенко.

“Ми дали достатньо часу, щоб розмотати цю справу і виконати обіцянки”, – сказав активіст.

Опубліковано Roman Sinicyn Понеділок, 11 травня 2020 р.

Фото: Роман Сініцин

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Володимир Зеленський у себе в Facebook написав: “Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю”.

Нагадаємо, чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це відбулося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні.