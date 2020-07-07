Нацбанк попереджає, що в 2020 році з'явилися нові сценарії в шахраїв, які під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу і таким чином виманюють дані платіжних карт.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З сьогоднішнього дня Національний банк запускає Всеукраїнську інформаційну кампанію з протидії платіжному шахрайству. Мета кампанії – навчити українців основним правилам безпеки безготівкових і онлайн-платежів.

“Якщо раніше ми боролися з накладками на банкомати, через які шахраї викрадали дані карт, то зараз ми боремося за поінформованість населення, адже в більшості випадків люди стають жертвами шахраїв через недотримання основних правил платіжної безпеки”, – зазначив директор Департаменту платіжних систем і інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан.

За його словами, в минулому році в Україні сталося майже 72 тисячі випадків незаконних дій з платіжними картами, 58% з них сталися в інтернеті. А ось шахрайство з накладками на банкомати вже майже відійшло в минуле.