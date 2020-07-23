Про це він заявив на брифінгу.
“За останні три дні, включаючи сьогоднішній день, ми продали близько 350 мільйонів доларів. Нагадаю, що в березні місяці, коли була турбулентність на валютному ринку, бували дні, коли ми таку суму продавали в день. Тому ми не бачимо особливих проблем”, – сказав Сологуб, відповідаючи на питання про різке зростання курсу долара.
Він додав, що курс плаваючий. І коли попит на валюту зростає, то логічно, що її ціна збільшується. Але НБУ і далі буде виходити на міжбанк, щоб згладжувати надмірні коливання курсу.
Також Сологуб повідомив, що покупка валюти йде з різних джерел: “форвардні покупки клієнтів, покупки банків в позицію, покупки клієнтів на ринку спот”. А нерезидентів на валютному ринку повільно виходять з українських цінних паперів. І за останні два дні вони купили близько 40-50 млн дол. А загальна покупка за вчора тільки по ринку спот була 300 млн дол.
“Обсяги не великі і, очевидно, що нерезиденти не є головною рушійною силою на валютному ринку сьогодні”, – зазначив заступник голови НБУ.
Відповідаючи на питання про можливість подальшої девальвації гривні заступник голови НБУ підкреслив, що курс національної валюти є плаваючим.
“Національний банк не очікує ніякого курсу, НБУ живе в режимі плаваючого обмінного курсу і робить так, що б курс визначався ринковими тенденціями, динамікою платіжного балансу, а наше завдання згладжувати коливання”, – сказав Сологуб.
- Заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб назвав причину різкого зростання курсу долара до гривні в липні.