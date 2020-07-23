Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що Національний Банк України продав 350 млн дол за останні три дні для підтримки курсу національної валюти.

Про це він заявив на брифінгу.

“За останні три дні, включаючи сьогоднішній день, ми продали близько 350 мільйонів доларів. Нагадаю, що в березні місяці, коли була турбулентність на валютному ринку, бували дні, коли ми таку суму продавали в день. Тому ми не бачимо особливих проблем”, – сказав Сологуб, відповідаючи на питання про різке зростання курсу долара.

Він додав, що курс плаваючий. І коли попит на валюту зростає, то логічно, що її ціна збільшується. Але НБУ і далі буде виходити на міжбанк, щоб згладжувати надмірні коливання курсу.

Також Сологуб повідомив, що покупка валюти йде з різних джерел: “форвардні покупки клієнтів, покупки банків в позицію, покупки клієнтів на ринку спот”. А нерезидентів на валютному ринку повільно виходять з українських цінних паперів. І за останні два дні вони купили близько 40-50 млн дол. А загальна покупка за вчора тільки по ринку спот була 300 млн дол.

“Обсяги не великі і, очевидно, що нерезиденти не є головною рушійною силою на валютному ринку сьогодні”, – зазначив заступник голови НБУ.

Відповідаючи на питання про можливість подальшої девальвації гривні заступник голови НБУ підкреслив, що курс національної валюти є плаваючим.

“Національний банк не очікує ніякого курсу, НБУ живе в режимі плаваючого обмінного курсу і робить так, що б курс визначався ринковими тенденціями, динамікою платіжного балансу, а наше завдання згладжувати коливання”, – сказав Сологуб.