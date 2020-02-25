Про це повідомляється на сайті НБУ.

Нові 200 гривень поступово замінять в обігу банкноти старого зразка.

На банкноті нового зразка збережені основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщений портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В`їзної вежі Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщений у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився – 75×148 мм.

При цьому істотно посилено захист нової банкноти. Так, повертаючи 200 гривень в руках, можна легко перевірити оптично змінний елемент SPARK. Він буде поступово змінювати колір від пурпурного до золотисто-зеленого. Ще один важливий елемент захисту – “віконна” захисна стрічка (частково введена в товщу паперу полімерна стрічка, що містить цифрове зображення номіналу банкноти і графічний знак гривні).

Із сьогоднішнього дня оновлена банкнота номіналом 200 гривень є дійсним платіжним засобом на території України, нею можна вільно розплатитися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках.

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Як відзначають в НБУ, це ще один крок у напрямку оптимізації банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року. Завершить цей процес введення в обіг нових монет номіналом 10 гривень (у середині 2020 року).

“Оновлений номінальний ряд гривні міститиме надійніші та захищеніші від підробок банкноти, а також забезпечить зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Завдяки таким комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень)”, – наголошують в Нацбанку.