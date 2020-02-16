Про це написав директор аеропорту Федір Барна на своїй сторінці в Facebook.

“Наші спільні зусилля не були марними, і ось подія, якої всі чекали! З 18 травня регулярний рейс Миколаїв-Київ. Ціни від 619 грн в один бік”, – написав Барна.

Виконувати рейси буде компанія “Роза Вітрів”.

Час у польоті – 55 хвилин.

Графік передбачає виліт літака рейсом 7W 195 з київського аеропорту Бориспіль о 21:00 з прибуттям до Миколаєва о 21:55. Зворотній рейс 7W 196 буде вилітати з Миколаєва на наступний день в 6:35 з прибуттям до Києва о 07:30.