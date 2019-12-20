Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через трансляцію прес-конференції президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомила прес-служба Нацради.

Так, 19 грудня в ефірі телеканалу “НАШ” було зафіксовано трансляцію (о 13:08) прес-конференції Путіна, яка супроводжувалася плашкою “Москва. Наживо”. Одночасно відбувалась пряма трансляція з вулиці Хрещатик у Києві, яку було протитровано: “Нацкорпус перекрив Хрещатик”.

“Текст висловлювань, зафіксованих під час офіційного моніторингу Національної ради, вказує на те, що їх основною темою є інформація негативного характеру в контексті питань, пов’язаних із національною безпекою України та її територіальною цілісністю. Ці факти мають ознаки порушення законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення та інформації”, – наголосили в прес-службі.

Тому з метою перевірки дотримання телерадіокомпанією частини другої статті 6, частини першої статті 59 закону України “Про телебачення і радіомовлення” і частини першої статті 28 закону України “Про інформацію” їй призначено позапланову виїзну перевірку. За результатами перевірки Національна рада ухвалить відповідне рішення.