Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий" через висловлювання ведучого Сергія Пояркова на адресу президента Володимира Зеленського.

Про це поінформували в прес-службі Нацради.

Приводом для призначення перевірки стала скарга від громадянки Касьяненко, яка повідомила, що Поярков ображав честь і гідність Зеленського і членів його сім’ї.

Скарга стосується змісту передачі “ПоярковNEWS”, яка вийшла в ефірі телеканалу “Прямий” 27 грудня 2019 року в 22:00.

“Зі скаргою на зміст передачі “ПоярковNEWS”… звернулася громадянка Касьяненко Я.К. На її думку, висловлювання ведучого передачі Сергія Пояркова, які прозвучали в ефірі, є “посяганням на честь і гідність президента України Володимира Зеленського і ображають членів його родини”. Крім того, заявниця обурюється тим, що упродовж передачі вживалася “нецензурна лайка”, – відзначили в Нацраді.

Відтак, планується з’ясувати, чи порушив телеканал вимоги законів “Про телебачення і радіомовлення” та “Про захист суспільної моралі”.

За призначення перевірки проголосували п’ять членів Національної ради. Утрималися від такого рішення Сергій Костинський і Уляна Фещук.

Ймовірно, мова йде про випуск програми від 27 грудня, в якому ведучий назвав Зеленського “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунчиком”.

Як повідомляє “Детектор Медіа”, під час розгляду даного питання на засіданні Нацради розгорілася дискусія. Так, Костинський заявив, що утримається від голосування за перевірку, оскільки питання є політичним. Він розкритикував програму, але нагадав, що за останні 5 років Нацрада не захищала публічних осіб (якщо мова йде про сюжети, які зазіхають на їхню честь і гідність). За словами Костинського, такі особи самі можуть звернутися до суду, а Нацрада може надати відео в разі потреби.

Його позицію також підтримала заступник голови Нацради Уляна Фещук.

Ольга Герасим’юк, у свою чергу, заявила про “грубі порушення журналістської етики” в програмі.

“Нашому ринку час подати сигнал про неприпустимість багатьох речей. Я тут вбачаю не лише політичні мотиви, а йдеться про порушення всіх етичних стандартів журналістики. Ідеться тут не лише про президента України, тут є ознаки образи, яка наноситься цілій країні, дуже негативно впливає на створення її іміджу в міжнародних спільнотах і образливо звучить подібна лексика на телебаченні в ефірі для громадян України”, – стверджувала вона.

У підсумку з семи присутніх членів Нацради п’ятеро підтримали призначення “Прямому” перевірки: Ольга Герасим’юк, Юрій Зіневич, Олег Черниш, Олександр Ільяшенко і Максим Онопрієнко.