Про це поінформували в прес-службі Нацради.
Приводом для призначення перевірки стала скарга від громадянки Касьяненко, яка повідомила, що Поярков ображав честь і гідність Зеленського і членів його сім’ї.
Скарга стосується змісту передачі “ПоярковNEWS”, яка вийшла в ефірі телеканалу “Прямий” 27 грудня 2019 року в 22:00.
“Зі скаргою на зміст передачі “ПоярковNEWS”… звернулася громадянка Касьяненко Я.К. На її думку, висловлювання ведучого передачі Сергія Пояркова, які прозвучали в ефірі, є “посяганням на честь і гідність президента України Володимира Зеленського і ображають членів його родини”. Крім того, заявниця обурюється тим, що упродовж передачі вживалася “нецензурна лайка”, – відзначили в Нацраді.
Відтак, планується з’ясувати, чи порушив телеканал вимоги законів “Про телебачення і радіомовлення” та “Про захист суспільної моралі”.
За призначення перевірки проголосували п’ять членів Національної ради. Утрималися від такого рішення Сергій Костинський і Уляна Фещук.
Ймовірно, мова йде про випуск програми від 27 грудня, в якому ведучий назвав Зеленського “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунчиком”.
Як повідомляє “Детектор Медіа”, під час розгляду даного питання на засіданні Нацради розгорілася дискусія. Так, Костинський заявив, що утримається від голосування за перевірку, оскільки питання є політичним. Він розкритикував програму, але нагадав, що за останні 5 років Нацрада не захищала публічних осіб (якщо мова йде про сюжети, які зазіхають на їхню честь і гідність). За словами Костинського, такі особи самі можуть звернутися до суду, а Нацрада може надати відео в разі потреби.
Його позицію також підтримала заступник голови Нацради Уляна Фещук.
Ольга Герасим’юк, у свою чергу, заявила про “грубі порушення журналістської етики” в програмі.
“Нашому ринку час подати сигнал про неприпустимість багатьох речей. Я тут вбачаю не лише політичні мотиви, а йдеться про порушення всіх етичних стандартів журналістики. Ідеться тут не лише про президента України, тут є ознаки образи, яка наноситься цілій країні, дуже негативно впливає на створення її іміджу в міжнародних спільнотах і образливо звучить подібна лексика на телебаченні в ефірі для громадян України”, – стверджувала вона.
У підсумку з семи присутніх членів Нацради п’ятеро підтримали призначення “Прямому” перевірки: Ольга Герасим’юк, Юрій Зіневич, Олег Черниш, Олександр Ільяшенко і Максим Онопрієнко.
- Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення також призначила позапланові виїзні перевірки ТОВ “ТРК “Нові комунікації” (логотип “Z ZIK”, Львів) і ТОВ “112-ТВ” (логотип “112 Україна”, Київ) через ознаки розпалювання ворожнечі.