У Санкт-Петербурзі, над аеропортом "Пулково" закрили небо. Причиною став невідомий об'єкт.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Спершу влада Санкт-Петербурга повідомила, що аеропорт “Пулково” тимчасово не приймає та не відправляє рейси. Що стало причиною – не уточнювалось.

За даними Flightradar, над російським містом у той час не було жодного літака.

Згодом влада повідомила, що до 13:20 за місцевим часом небо над аеропортом буде закритим. У коментарі ЗМІ повідомили, що причиною є невідомий об’єкт.

Водночас нещодавно стало відомо, що обмеження у повітряному просторі над Санкт-Петербургом зняті.