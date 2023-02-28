Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Спершу влада Санкт-Петербурга повідомила, що аеропорт “Пулково” тимчасово не приймає та не відправляє рейси. Що стало причиною – не уточнювалось.
За даними Flightradar, над російським містом у той час не було жодного літака.
Згодом влада повідомила, що до 13:20 за місцевим часом небо над аеропортом буде закритим. У коментарі ЗМІ повідомили, що причиною є невідомий об’єкт.
Водночас нещодавно стало відомо, що обмеження у повітряному просторі над Санкт-Петербургом зняті.
- Згідно з останнім опитуванням, 90% українців вважають, що українські війська мають завдавати ударів по території РФ.