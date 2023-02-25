Про це свідчить опитування КМІС.

Водночас є відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати ударами: 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах і 39% говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури.

13% опитаних вважають що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, зокрема по населенню, як це робить сама Росія. 7% — не підтримують завдання ударів по Росії.

Також було проаналізовано, як завдавання ударів по РФ пов’язане з готовністю респондентів до територіальних поступок в обмін на мир. Зазначається, що 79% опитаних, які готові до поступок, вважають, що необхідно завдавати ударів по території РФ.

Опитування проводили з 14 до 22 лютого методом САТІ (телефонні інтерв’ю із використанням комп’ютера).

У ньому взяли участь 2 000 повнолітніх респондентів з усіх регіонів України, крім АР Крим і окремих районів Донецької і Луганської областей. Також не включали українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.