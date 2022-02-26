Міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.

Про це він написав у Facebook.

Мер Херсона розповів, що місто працює та живе – виходять перші тролейбуси, навіть прибирають у місті, водопостачання у звичайному режимі.

Вирішується питання з харчовими продуктами. Оперативно усуваються усі наслідки аварій.

Ігор Колихаєв також поділився новиною: вчора у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчаків.

“Наші медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і нових херсонців”, – розповів мер міста.