Про це він написав у Facebook.
Мер Херсона розповів, що місто працює та живе – виходять перші тролейбуси, навіть прибирають у місті, водопостачання у звичайному режимі.
Вирішується питання з харчовими продуктами. Оперативно усуваються усі наслідки аварій.
Ігор Колихаєв також поділився новиною: вчора у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчаків.
“Наші медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і нових херсонців”, – розповів мер міста.
- Нагадаємо, окупанти вдарили обстрілами з повітря по району аеропорту “Жуляни”. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.