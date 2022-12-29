Про це повідомили у КМВА.
Повітряна тривога у Києві та низці областей України триває від 6 ранку.
Близько 8 годин російські окупанти почали запуски ракет по території України.
Деякі ворожі ракети були випущені у бік української столиці і у місті вже пролунали вибухи.
Водночас за даними Київської міської військової адміністрації, вибухи, які чули кияни – це робота української протиповітряної оборони.
Також про роботу ППО у Київській області повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
- Від ранку у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.