Від ранку у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні "Південь" попередили про ризик завдання ракетного удару.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОК “Південь”.

Зазначається, що станом на 6:55 російські окупанти вивели на бойове чергування Чорне море надводний та підводний ракетоносії. Загальний залп – 20 ракет типу “Калібр”.

Окрім цього, зафіксована активність ворожої стратегічної авіації.

Відтак. є висока ймовірність завдання росіянами ракетного удару. На даний час повітряну тривогу оголошено всюди, окрім західних областей України.