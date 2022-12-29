Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОК “Південь”.
Зазначається, що станом на 6:55 російські окупанти вивели на бойове чергування Чорне море надводний та підводний ракетоносії. Загальний залп – 20 ракет типу “Калібр”.
Окрім цього, зафіксована активність ворожої стратегічної авіації.
Відтак. є висока ймовірність завдання росіянами ракетного удару. На даний час повітряну тривогу оголошено всюди, окрім західних областей України.
- Російські військові можуть завдати ударів по українській інфраструктурі під Новий рік або інші дати. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що окупанти не залишили своїх підступних намірів масовано атакувати енергетику.