Під ранок 4 листопада у Львівській області було збито іранський дрон-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

О 5:08 у Львівській області пролунав сигнал повітряної тривоги, який тривав до 5:30.

Згодом голова Львівщини Максим Козицький повідомив, що тривога лунала через ворожий дрон “Shahed-136”.

За його словами, дрон-камікадзе було збито у небі над Львівщиною силами ПвК “Захід”.

“Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК “Захід” за блискучу роботу!”, – написав він.

Варто зауважити, що це вперше іранський дрон долетів до території Львівщини і був тут знищений.