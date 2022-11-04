Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
О 5:08 у Львівській області пролунав сигнал повітряної тривоги, який тривав до 5:30.
Згодом голова Львівщини Максим Козицький повідомив, що тривога лунала через ворожий дрон “Shahed-136”.
За його словами, дрон-камікадзе було збито у небі над Львівщиною силами ПвК “Захід”.
“Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК “Захід” за блискучу роботу!”, – написав він.
Варто зауважити, що це вперше іранський дрон долетів до території Львівщини і був тут знищений.
- Реагуючи на заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо постачання зброї для РФ, речник МЗС Ірану Насер Канані акцентував на активному нейтралітеті Ісламської Республіки Іран щодо війни в Україні та заявив, що “емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть у розв’язанні питання”.