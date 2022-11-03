Реагуючи на заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо постачання зброї для РФ, речник МЗС Насер Канані акцентував на активному нейтралітеті Ісламської Республіки Іран щодо війни в Україні та заявив, що "емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть у розв’язанні питання".

Про це повідомляє пресслужба іранського відомства.

Порадивши українській стороні бути “реалістами”, речник МЗС додав, що замість проєктування та висунення “неправдивих звинувачень” на адресу Ірану, влада України має відреагувати на конструктивні пропозиції щодо “проведення двосторонньої технічної та експертної зустрічі” з метою надання документації щодо своїх вимог.

Канані вкотре заперечив надсилання будь-якої зброї та обладнання для використання у війні в Україні та наголосив на “готовності країни допомогти припинити війну”.

Агентство Reuters 18 жовтня повідомило, що Іран може поставити Росії ракети класу “земля-земля”. Насер Канані, речник міністерства закордонних справ Ірану, спростував ці звинувачення, заявивши, що Іран “завжди виступав проти продовження війни (в Україні – ред.)”.

Окрім цього, джерела, знайомі з американською розвідкою, повідомили CNN, що Іран направив військових інструкторів до Криму для навчання та консультування російських військових щодо використання виготовлених в Ірані БПЛА, які РФ використовує, щоб атакувати міста по всій Україні.

Іран і Росія неодноразово заперечували причетність Ісламської Республіки до війни в Україні, але аналітики стверджують, що новини про іранські безпілотники Тегеран не обов’язково сприймає як “погану рекламу”.

Хоча використання РФ іранської зброї може більше говорити про її відчай у війні, ніж про військову доблесть Ірану, експерти кажуть, що повідомлення ЗМІ про безпілотники-вбивці Ірану зміцнюють імідж Тегерану, оскільки він намагається показати світові, що його зброя може конкурувати у міжнародному конфлікті.

3 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив будь-яку співпрацю Ірану з РФ щодо постачання зброї для війни Москви проти України.