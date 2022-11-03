Про це повідомляє пресслужба іранського відомства.
Порадивши українській стороні бути “реалістами”, речник МЗС додав, що замість проєктування та висунення “неправдивих звинувачень” на адресу Ірану, влада України має відреагувати на конструктивні пропозиції щодо “проведення двосторонньої технічної та експертної зустрічі” з метою надання документації щодо своїх вимог.
Канані вкотре заперечив надсилання будь-якої зброї та обладнання для використання у війні в Україні та наголосив на “готовності країни допомогти припинити війну”.
Агентство Reuters 18 жовтня повідомило, що Іран може поставити Росії ракети класу “земля-земля”. Насер Канані, речник міністерства закордонних справ Ірану, спростував ці звинувачення, заявивши, що Іран “завжди виступав проти продовження війни (в Україні – ред.)”.
Окрім цього, джерела, знайомі з американською розвідкою, повідомили CNN, що Іран направив військових інструкторів до Криму для навчання та консультування російських військових щодо використання виготовлених в Ірані БПЛА, які РФ використовує, щоб атакувати міста по всій Україні.
Іран і Росія неодноразово заперечували причетність Ісламської Республіки до війни в Україні, але аналітики стверджують, що новини про іранські безпілотники Тегеран не обов’язково сприймає як “погану рекламу”.
Хоча використання РФ іранської зброї може більше говорити про її відчай у війні, ніж про військову доблесть Ірану, експерти кажуть, що повідомлення ЗМІ про безпілотники-вбивці Ірану зміцнюють імідж Тегерану, оскільки він намагається показати світові, що його зброя може конкурувати у міжнародному конфлікті.
3 листопада Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив будь-яку співпрацю Ірану з РФ щодо постачання зброї для війни Москви проти України.
- Для України вартість знищення іранських БПЛА значно перевищує суму, яку Росія платить Ірану за постачання та запуск дронів-камікадзе.
- 18 жовтня під посольством Ірану у Києві відбулася акція протесту. Учасники акції закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з Іраном, а також запровадити санкції проти країни, яка постачає російському режиму дрони. Під час акції також закликали притягнути до відповідальності організаторів та виконавців теракту проти українського літака, збитого в небі над Тегераном у 2020 році.
- 19 жовтня Верховна Рада ухвалила жорсткішу заяву відносно Ірану у редакції, запропонованій нардепами з фракції “Європейська Солідарність” Олексієм Гончаренком, Артуром Герасимовим та Іриною Геращенко. Первісний проєкт монобільшості містив м’якші формулювання, зокрема, попри теракт проти пасажирського літака авіакомпанії МАУ у 2020 році, стосунки між Україною та Іраном назвали “доволі конструктивними”.
- Напередодні українська розвідка та західні ЗМІ повідомили, що Іран готується надіслати РФ ще більше різноманітного озброєння. В Інституту вивчення війни зауважили, що це свідчить про залежність РФ від іранського озброєння, і ця залежність, найімовірніше, продовжить зростати.
- Сполучені Штати Америки “використають усі відповідні та доступні інструменти, щоб викрити, протистояти, протидіяти” постачанню Іраном зброї для РФ, заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс 1 листопада.