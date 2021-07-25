Про це повідомляє агентство Reuters.

Подія сталася близько першої години ночі за місцевим часом в ніч на неділю, 25 липня. Спалах був настільки сильним, що незважаючи на нічний час, кілька секунд околиці були осяяні яскравим світлом.

За наявними даними, швидкість падіння досягала 15-20 км/с. Уламки, імовірно, упали в лісі в 60 км на захід від Осло.

Повідомлень про поранення та пошкодження не надходило.

Веб-камера в Холместранді, на південь від Осло, зафіксувала вогненну кулю, яка падає з неба і виливається у яскравий спалах, освітлюючи пристань для яхт.

Фото: HOLMESTRAND UTVIKLING AS via REUTERS

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