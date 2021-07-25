Про це повідомляє агентство Reuters.
Подія сталася близько першої години ночі за місцевим часом в ніч на неділю, 25 липня. Спалах був настільки сильним, що незважаючи на нічний час, кілька секунд околиці були осяяні яскравим світлом.
Kamera på hytta fanget opp meteoren kl 1:08 i natt pic.twitter.com/TIBmCGKWon
— Harald Aarvig (@haarvig) July 25, 2021
За наявними даними, швидкість падіння досягала 15-20 км/с. Уламки, імовірно, упали в лісі в 60 км на захід від Осло.
Video av meteoren, fra @meteornettverk inatt. pic.twitter.com/hayrVTJyU9
— astronewth (@astronewth) July 25, 2021
En annen vinkel. pic.twitter.com/FvoPocKCyy
— astronewth (@astronewth) July 25, 2021
Повідомлень про поранення та пошкодження не надходило.
Веб-камера в Холместранді, на південь від Осло, зафіксувала вогненну кулю, яка падає з неба і виливається у яскравий спалах, освітлюючи пристань для яхт.
Фото: HOLMESTRAND UTVIKLING AS via REUTERS
- Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня 2020 року китайське сейсмологічне управління зафіксувало падіння схожого на метеорит об’єкта в західній провінції Цинхай в Китаї.