Над Норвегією пролетів великий метеорит, його уламки могли впасти неподалік Осло.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Подія сталася близько першої години ночі за місцевим часом в ніч на неділю, 25 липня. Спалах був настільки сильним, що незважаючи на нічний час, кілька секунд околиці були осяяні яскравим світлом.

Kamera på hytta fanget opp meteoren kl 1:08 i natt pic.twitter.com/TIBmCGKWon — Harald Aarvig (@haarvig) July 25, 2021

За наявними даними, швидкість падіння досягала 15-20 км/с. Уламки, імовірно, упали в лісі в 60 км на захід від Осло.

Повідомлень про поранення та пошкодження не надходило.

Веб-камера в Холместранді, на південь від Осло, зафіксувала вогненну кулю, яка падає з неба і виливається у яскравий спалах, освітлюючи пристань для яхт.

Фото: HOLMESTRAND UTVIKLING AS via REUTERS