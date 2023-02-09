6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси. За останніми даними, кількість жертв потужного землетрусу у Туреччині та Сирії вже перевищує 17 000 осіб. Втім, це не єдина руйнівна катастрофа за останні 25 років.

Про це повідомляє AP News з посиланням на геологічну службу США.

Ось перелік деяких з найбільш руйнівних землетрусів у світі за останні 25 років:

— 22 червня 2022 року: в Афганістані в результаті землетрусу магнітудою 6,1 бала загинули понад 1 100 осіб.

— 14 серпня 2021 року: на Гаїті землетрус магнітудою 7,2 бала забрав життя понад 2 200 осіб.

— 28 вересня 2018 року: в Індонезії стався землетрус магнітудою 7,5 бала, який спровокував цунамі та забрав життя понад 4 300 людей.

— 25 квітня 2015 року: у Непалі в результаті землетрусу магнітудою 7,8 загинули понад 8 800 осіб.

— 11 березня 2011 року: землетрус магнітудою 9,0 бала біля північно-східного узбережжя Японії викликав цунамі, вбивши майже 20 000 осіб.

— 12 січня 2010: на Гаїті понад 100 000 людей загинули в результаті землетрусу магнітудою 7,0 бала. За оцінками уряду, тоді кількість загиблих досягла 316 000 осіб.

— 12 травня 2008 року: землетрус магнітудою 7,9 бала стався в східній частині Сичуані в Китаї, який призвів до загибелі понад 87 500 людей.

— 27 травня 2006 року: понад 5 700 осіб загинули під час землетрусу магнітудою 6,3 бала на острові Ява, Індонезія.

— 8 жовтня 2005: землетрус магнітудою 7,6 бала забрав життя понад 80 000 людей у ​​пакистанському регіоні Кашмір.

— 28 березня 2005 року: землетрус магнітудою 8,6 бала на півночі Суматри в Індонезії забрав життя близько 1 300 осіб.

— 26 грудня 2004: Землетрус магнітудою 9,1 бала в Індонезії викликав цунамі в Індійському океані, вбивши близько 230 000 людей.

— 26 грудня 2003: землетрус магнітудою 6,6 бала стався на південному сході Ірану, що призвело до загибелі понад 20 000 осіб.

— 21 травня 2003 року: понад 2200 осіб загинули в результаті землетрусу магнітудою 6,8 бала в Алжирі.

— 26 січня 2001: землетрус магнітудою 7,6 бала стався в Гуджараті в Індії, убивши 20 000 осіб.

— 17 серпня 1999 року: землетрус магнітудою 7,6 бала стався в Ізміті, Туреччина, вбивши близько 18 000 осіб.

— 30 ​​травня 1998 року: понад 4 000 осіб загинули внаслідок поштовху магнітудою 6,6 бала в провінції Бадахшан в Афганістані.