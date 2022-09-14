13 вересня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що найближчими днями Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо допомоги Україні, Кірбі наголосив, що не хоче “випереджати майбутні пакети”.

“Я справді думаю, що найближчими днями ви побачите тут ще один пакет допомоги. Ми йдемо в ногу з українцями, розмовляємо з ними щодня”, – додав він.

За словами представника Білого дому, США у режимі реального часу ведуть перемовини з Україною щодо військових потреб.

“Багато систем, які ми надаємо протягом останніх кількох тижнів і кількох місяців, виявилися інструментальними та ефективними для здатності українців йти в атаку та бути досить ефективними в захисті за останній час”, – сказав Кірбі.