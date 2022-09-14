Про це повідомляє CNN.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо допомоги Україні, Кірбі наголосив, що не хоче “випереджати майбутні пакети”.
“Я справді думаю, що найближчими днями ви побачите тут ще один пакет допомоги. Ми йдемо в ногу з українцями, розмовляємо з ними щодня”, – додав він.
За словами представника Білого дому, США у режимі реального часу ведуть перемовини з Україною щодо військових потреб.
“Багато систем, які ми надаємо протягом останніх кількох тижнів і кількох місяців, виявилися інструментальними та ефективними для здатності українців йти в атаку та бути досить ефективними в захисті за останній час”, – сказав Кірбі.
- За словами американських посадовців, стратегія стрімких військових здобутків України в останні дні почала формуватися ще декілька місяців тому під час серії інтенсивних розмов між українськими та американськими офіційними особами щодо подальших дій у війні проти Росії.