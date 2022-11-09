Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
7 листопада російські джерела почали повідомляти про те, що загін ПВК “Вагнер” і війська 6-го козацького полку так званої “ЛНР” прорвали рубежі оборони України в Білогорівці Луганської області.
Однак вже 8 листопада російські повідомлення кардинально змінились, і російські військові оглядачі почали стверджувати, що повідомлення про участь 6-го козацького полку “ЛНР” в операціях під Білогорівкою є неправдивими і що найманці “Вагнера” несуть виключну відповідальність за нібито здобутки.
Аналітики зауважили, що “вагнерівці” вже не вперше намагаються присвоїти собі виключні заслуги у війні проти України.
До прикладу, раніше вони заявляли про успіхи навколо Бахмута, аби зміцнити свою репутацію як улюбленої ударної сили Кремля, хоча “вагнерівці” не єдині, хто розгорнутий у цьому районі.
Найімовірніше, що здобутки у Білогорівці ПВК “Вагнер” знову використає для досягнення подібного ефекту.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин та глава Чечні Рамзан Кадиров посилюють свій влив як у Росії, так і на тимчасово окупованій частині України, для просування власних інтересів, оскільки Кремль залежний від їхніх бійців.