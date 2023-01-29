Франція виведе свої війська з Буркіна-Фасо протягом місяця після запиту правлячої хунти західноафриканської країни.

Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що це усунення є останньою ознакою падіння впливу колишньої колоніальної держави в регіоні — подією, яку Росія охоче використовує.

Завершення місії Франції в Буркіна-Фасо, яка налічувала приблизно 400 осіб, відбулося через десять місяців після того, як її війська були вигнані з сусіднього Малі. Там вони майже десять років вели безпрограшну боротьбу проти зростаючого повстанського руху джихадистів.

Довідка: джихадизм — це термін, який використовується щодо “войовничих ісламських рухів, які сприймаються як загроза для Заходу”. Визначення застосовують до різних повстанських ісламських екстремістів, войовничих ісламістів, терористичних осіб і організацій, ідеології яких базуються на ісламському понятті джихаду.

Довідка: джихад – боротьба за те, що є для мусульманина найблагороднішою і найвищою метою. Початково розумівся як боротьба на захист і за поширення ісламу . Зазвичай слово джихад асоціюється зі збройною боротьбою мусульман.

“В обох країнах французький вихід відбувся, оскільки урядові лідери зміцнили свої зв’язки з Кремлем, який використовував найманців ПВК “Вагнер”, щоб закріпитися в Центральноафриканській Республіці, Лівії та Судані”, – пишуть масмедіа.

Також додається, що, за даними представників розвідки США, Буркіна-Фасо може стати наступною ціллю “вагнерівців”. Приватна військова компанія останнім часом розширила присутність у країнах Африки.

Окрім того, у грудні президент Гани висловив побоювання, що західноафриканська країна Буркіна-Фасо співпрацює з найманцями з російської ПВК “Вагнер”.