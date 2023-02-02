Російські найманці ПВК "Вагнер" зазнали великих втрат під час нового сплеску боїв між військами та повстанцями за контроль над прибутковими золотими копальнями в Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

Про це сповіщає The Guardian.

Повідомляється, що зіткнення відбуваються на тлі зростання нестабільності в анархічній, багатій на ресурси країні, яка за останні роки стала одним із головних центрів впливу Росії в Африці. Урядовий наступ очолюють деякі з приблизно 1000 бійців “Вагнера”, дислокованих у ЦАР з 2018 року.

Зазначено, що у ЦАР члени “Вагнера” захищали режим Фостена-Арханжа Туадери від послідовних нападів повстанців на столицю Бангі та були звинувачені в порушеннях прав людини. Зіткнення почалися два тижні тому в місті поблизу кордону з Камеруном і Чадом: повстанці протистояли росіянам і урядовим військам.

Насильство знову спалахнуло поблизу суданського кордону минулих вихідних. Джерела повстанців стверджують, що серед десятків загиблих було від 7 до 17 бійців “Вагнера”.

“Ми втратили двох і багатьох було поранено, але ми перемогли їх і конфіскували багато військових вантажівок. Ми влаштували засідку, і вони потрапили в пастку”, — сказав Ахмаду Алі, старший лідер повстанської коаліції.

Експерти кажуть, що достовірні цифри важко встановити, але очевидно, що “Вагнер” зазнала відносно великих втрат. Джерело, близьке до національних військових ЦАР, повідомило, що семеро росіян були вбиті в засідці.

Алі сказав, що сили ЦАР не приєдналися до бойових дій. “Це була битва між нами та найманцями “Вагнера”. Росіяни захопили всю країну. Вони скрізь: охороняють кордони, і ви бачите їх всюди, де є цінні ресурси”, – наголосив він.

Хоча влада Туадери залишається міцною, нове насильство свідчить про більшу нестабільність у ЦАР, ніж в останні роки, вважають аналітики. Країні, одній з найбідніших у світі, загрожує економічний колапс.

Повідомляється, що відколи “Вагнер” прибула до ЦАР, вона намагалася встановити контроль над потоком золота та алмазів. Дорогоцінні метали, особливо золото, можуть допомогти режиму Володимира Путіна пережити економічні наслідки санкцій.