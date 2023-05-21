Бойовики приватної військової компанії Євгена Пригожина "Вагнер" не зможуть відступити з міста-фортеці Бахмут (Донецька область) без втрат, оскільки постійно знаходяться у безпосередньому контакті з українськими військовими.

Джерело: ISW.

За даними аналітиків, під час виходу з Бахмута “вагнерівці” заважатимуть підрозділам Міноборони Росії готуватися до очікуваного контрнаступу ЗСУ.

ПВК “Вагнер” навряд чи організує належну оборону, необхідну для закріплення нещодавних успіхів у місті Бахмут, які змогли запобігти контратакам Сил оборони. Нині українські захисники дислоковані у Хромовому та Іванівському, а також ведуть бої у Бахмуті та його околицях. Водночас українська артилерія вражає ворожі сили на всіх позиціях.

Експерти Інституту вивчення війни відзначили, що відхід у дотику до супротивника вважається надзвичайно складним завданням, з яким “вагнерівці”, ймовірно, не впораються. “Вони показали досить погану координацію з військами та вищим військовим командуванням РФ, що, своєю чергою, стане перешкодою на шляху до проведення ротації”.

Крім того, аналітики ISW наголосили, що російському військовому командуванню навряд чи вдасться зібрати достатньо сил, щоб замінити найманців ПВК “Вагнер” у Бахмуті та утримати при цьому свої позиції.