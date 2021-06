Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 3 червня, пошукова система Google відповіла, що каннада (офіційна мова штату Карнатака) отримала найбільше результатів за ключовими словами “найпотворніша мова в Індії”.

Результати цього пошукового запиту обурили користувачів мережі. Зокрема, своє обурення висловили й представники влади Індії.

Міністр штату Аравінд Лімбавалі також зажадав вибачень від компанії, заявивши, що це була” спроба Google образити гідність носіїв мови”.

“Каннада має свою історію, мова з’явилася близько 2500 років тому та завжди була гордістю її носіїв”, – написав він у Twitter.

If Kannada is now called ugliest language in India, it is merely an attempt by @Google to insult this pride of Kannadigas. Demand apology from @Google ASAP to Kannada, Kannadigas. Legal action will be taken against @Google for maligning the image of our beautiful language! 2/2

— Aravind Limbavali (@ArvindLBJP) June 3, 2021