Пошуковик Google вляпався у гучний скандал, назвавши офіційну мову південноіндійського штату Карнатака "найпотворнішою в Індії".

Про це повідомляють #Букви.

Що трапилося?

У четвер, 3 червня, пошукова система Google відповіла, що каннада (офіційна мова штату Карнатака) отримала найбільше результатів за ключовими словами “найпотворніша мова в Індії”.

Результати цього пошукового запиту обурили користувачів мережі. Зокрема, своє обурення висловили й представники влади Індії.

Міністр штату Аравінд Лімбавалі також зажадав вибачень від компанії, заявивши, що це була” спроба Google образити гідність носіїв мови”.

“Каннада має свою історію, мова з’явилася близько 2500 років тому та завжди була гордістю її носіїв”, – написав він у Twitter.

If Kannada is now called ugliest language in India, it is merely an attempt by @Google to insult this pride of Kannadigas. Demand apology from @Google ASAP to Kannada, Kannadigas. Legal action will be taken against @Google for maligning the image of our beautiful language! 2/2 — Aravind Limbavali (@ArvindLBJP) June 3, 2021

Колишній перший міністр Карнатаки Гарданагаллі Кумарасвамі написав серію твітів щодо цієї ситуації. Він заявив про неприпустимість дискримінації будь-якої мови.

“Хіба Google не може попередити таку ненависть щодо будь-якої мови?”, – написав він.

Парламентар Чикамуні Мохан написав у Twitter, що мова каннада має багату спадщину та унікальну культуру.

“Одна з найдавніших мов у світі каннада мала великих вчених, які писали епопеї задовго до того, як у 14 столітті народився Джеффрі Чосер. Вимагаємо вибачень”, – написав політик.

Home to the great Vijayanagara Empire, #Kannada language has a rich heritage, a glorious legacy and a unique culture. One of the world’s oldest languages Kannada had great scholars who wrote epics much before Geoffrey Chaucer was born in the 14th century. Apologise @GoogleIndia. pic.twitter.com/Xie927D0mf — P C Mohan (@PCMohanMP) June 3, 2021

Що відповіли у Google?

Пошуковик повністю визнав свою провину у цьому інциденті. Представники Google заявили, що іноді “метод опису контенту в інтернеті за конкретними запитами може давати дивні результати”.

“Ми знаємо, що це неідеально, але швидко реагуємо, коли дізнаємося про проблему, та постійно працюємо над поліпшенням наших алгоритмів”, – пояснили в компанії.

Також в Google запевнили, що інформація про мову каннада не показує їхню думку щодо неї й перепросили за цей прикрий випадок.

We apologize for the misunderstanding and hurting any sentiments. pic.twitter.com/nltsVezdLQ — Google India (@GoogleIndia) June 3, 2021

Що відомо про мову каннада?

Каннада – це мова із дравідійської родини. Станом на 2021 рік нею розмовляють на півдні Індії приблизно 38 млн людей, переважно в штаті Карнатака. Вона є офіційною та адміністративною мовою цього штату.

Видання BBC зазначає, що інцидент міг трапитися, оскільки в Індії Google є однією з найбільш активних ІТ-компаній й надає все більше послуг регіональними індійськими мовами.