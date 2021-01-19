Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації свого наступника Джо Байдена. Однак його відсутність майже не вплине на один з найважливіших моментів - вручення "ядерної валізки".

Про це повідомляє CNN.

“Ядерна валізка”, або як її дослівно називають у США “ядерний футбольний м’яч”, містить обладнання, яке президент використовував би для автентифікації своїх наказів і завдавання ядерного удару. Її завжди носить один із п’яти військових помічників. Він повинен супроводжувати президента в будь-який час – аж до часу, коли він офіційно покине свій пост.

Як правило, “валіза” передається військовому помічнику нового президента. Він стоятиме поблизу оглядового стенда інавгурації, коли Байден складатиме присягу.

Однак у середу цей обмін відбуватиметься по-іншому. Зокрема зараз Трамп полетів з Вашингтона до Флориди. Згідно з протоколом, “ядерна валізка” має бути з ним.

Експерти кажуть, що помічнику Байдена передадуть інший портфель. Це безпрецедентний випадок. “Ядерну валізку” матимуть одночасно два президенти – чинний та колишній. На цей крок підуть для демонстрування повної передачі влади.

Хоча цей процес може відбуватися дещо інакше, ніж у минулі роки, існують захисні механізми, що забезпечують плавний перехід ядерного контролю від одного президента до наступного, незалежно від обставин.

Всупереч поширеній думці, “ядерна валізка” не містить кнопок або кодів, які можуть автоматично запускати ядерну зброю. Натомість у ній міститься обладнання та повноваження, які президент застосував би для замовлення удару.

“Існує щонайменше від трьох до чотирьох однакових “ядерних валізок”: одна слідує за президентом, друга знаходиться з віцепрезидентом, а одна традиційно вважається резервною”, – заявив старший науковий співробітник журналу Bulletin of the Atomic Scientists (“Бюлетень вчених-атомників”) Стівен Шварц.

Також він розповів, що до “валізки” додається пластикова картка, так званий “крекер”. Цю картку президент мусить завжди мати при собі, адже вона містить буквено-цифровий код ідентифікації особистості глави держави.

Помічник Трампа, який супроводжує його з “ядерною валізкою”, повинен 21 січня повернутися із Флориди до Вашингтона та привезти її. При цьому всі ядерні коди Трампа будуть деактивовані.

Коди Байдена стануть активними до обіду в середу, але він зможе ними скористатися лише у четвер.